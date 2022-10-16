Тони Кроос: «Феде Вальверде входит в тройку лучших в мире прямо сейчас»

включил Федерико Вальверде в число лучших футболистов мира.

обыграл «Барселону» (3:1) в класико в матче .

входит в тройку лучших в мире прямо сейчас», – написал Кроос после игры.

24-летний полузащитник мадридского клуба провел все 90 минут на поле в матче против «Барселоны» и записал на свой счет забитый мяч.

Также Федерико выполнил 46 передач при точности 84,8%, выиграл два верховых единоборства, сделал одну ключевую передачу и совершил два отбора мяча.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме