Тони Кроос: «Феде Вальверде входит в тройку лучших в мире прямо сейчас»
Тони Кроос включил Федерико Вальверде в число лучших футболистов мира.
«Реал» обыграл «Барселону» (3:1) в класико в матче Ла Лиги.
«Феде Вальверде входит в тройку лучших в мире прямо сейчас», – написал Кроос после игры.
24-летний полузащитник мадридского клуба провел все 90 минут на поле в матче против «Барселоны» и записал на свой счет забитый мяч.
Также Федерико выполнил 46 передач при точности 84,8%, выиграл два верховых единоборства, сделал одну ключевую передачу и совершил два отбора мяча.
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