Массимо Каррера: «Верю, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ»

надеется на победу «Спартака» над ЦСКА в 13-м туре Мир .

«Конечно, я верю, что сегодня «Спартак» обыграет и поднимется на второе место в РПЛ. Это отличный шанс для команды закрепиться в лидерах.

Матч будет очень тяжелым, в этом нет сомнений. Но психологическое преимущество должно быть на стороне «Спартака», даже при том, что они играют в гостях. Желаю удачи команде в дерби», – сказал бывший тренер .