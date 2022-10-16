Массимо Каррера: «Верю, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ»

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Массимо Каррера надеется на победу «Спартака» над ЦСКА в 13-м туре Мир РПЛ

«Конечно, я верю, что сегодня «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ. Это отличный шанс для команды закрепиться в лидерах.

Матч будет очень тяжелым, в этом нет сомнений. Но психологическое преимущество должно быть на стороне «Спартака», даже при том, что они играют в гостях. Желаю удачи команде в дерби», – сказал бывший тренер «Спартака».

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