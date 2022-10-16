Акинфеев перед «Спартаком»: «Если победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — результат команды»

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Игорь Акинфеев высказался в преддверии матча ЦСКА со «Спартаком».

Команды встретятся сегодня в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

«Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды.

Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», – сказал вратарь ЦСКА.

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