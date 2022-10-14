Павел Маслов: «Чуть-чуть успел пообщаться с Эшуортом. Просто поговорили о погоде, о жизни»
Футболист «Спартака» высказался о знакомстве с новом спортивным директором клуба Полом Эшуортом.
«Да, чуть-чуть успел пообщаться. Просто поговорили о погоде, о жизни. Больше ни о чем», – сказал Павел Маслов.
Англичанин был назначен на пост спортивного директора красно-белых в конце сентября.
До «Спартака» Эшуорт работал в одном из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион), где занимался скаутской деятельностью.
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