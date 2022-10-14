Григорян о Талалаеве: «Один из сильнейших тренеров в России. Надеялся, что его назначат в «Локо», но «Торпедо» ждут хорошие времена»

Теги Локомотив Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Александр Григорян Матч ТВ Футбол

Александр Григорян назвал Андрея Талалаева одним из сильнейших тренеров в России.

Ранее Талалаев был назначен на пост главного тренера «Торпедо».

«Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России.

Я надеялся, что его назначат в «Локомотив», потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно.

Однако «Торпедо» для него родной клуб. Для него делает честь, что он принял такой вызов.

Талалаев принял «Торпедо». Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА.

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