Моуринью о «Бетисе» как фаворите Лиги Европы: «Вижу их в числе претендентов, но скоро придут акулы-неудачники из Лиги чемпионов»

дал определение клубам, которые вылетят в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) в четвертом туре .

На пресс-конференции после матча у Моуринью спросили о том, является ли испанская команда фаворитом на победу в турнире.

«Я вижу в числе претендентов, но скоро придут акулы-неудачники из Лиги чемпионов, и нанесут серьезный удар. Они не должны приходить, но это реальность. Будет весело. Неудачники Лиги чемпионов», – сказал Моуринью.

После 4 туров «Рома» занимает в таблице 3-е место с 4 баллами. У «Бетиса» 10 очков и первое место, вторым на данный момент идет «Лудогорец» (4 очка при 3 играх). ХИК замыкает таблицу с одним баллом.