Директор «Барсы» об ЛЧ: «Если «Интер» выиграет следующий матч, мы расстроимся. Должны победить в матчах, которые у нас остались, не забывая о Ла Лиге»

Спортивный директор «Барселоны» прокомментировал исход матча Лиги чемпионов с (3:3).

«Разочарование. Команда отдала все силы. Но если ты пропускаешь три гола, то очень сложно достичь цели.

Было важно забить первый мяч, но ответный гол соперника в начале второго тайма затормозил нас. Это не позволило нам играть с преимуществом. Мы все выигрываем и все проигрываем.

Сейчас мы зависим от соперников. Если «Интер» выиграет [следующий матч], мы расстроимся. Мы должны выиграть те матчи, которые у нас остались, не забывая при этом о Ла Лиге, где мы хорошо начали.

Что касается предстоящего класико c , то ты должен подняться, если упал. Разочарование длится один день. Игроки понимают важность класико. Футболисты будут сильными», – сказал .