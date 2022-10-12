Рамос дисквалифицирован на три матча. Он назвал судью ублюдком в игре с «Реймсом»

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Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча Лиги 1.

Футболист «ПСЖ» пропустит две игры чемпионата Франции, еще один матч наказания носит условный характер.

Напомним, что в первом тайме встречи с «Реймсом» (0:0) испанец пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что получил красную карточку и покинул поле.

Позже стало известно, что Рамос сказал в адрес судьи puta madre («ублюдок» с испанского в данном контексте – прим. Sports.ru).

В следующем туре Лиги 1, 16 октября, «ПСЖ» встретится с «Марселем».

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