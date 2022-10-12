Игорь Ледяхов: «Спартак» порвал «Зенит» в Кубке. Значит, и с ними можно играть»
Игорь Ледяхов высказался о конкуренции в Мир РПЛ. «Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть.
Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок.
Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» все-таки навяжет борьбу «Зениту», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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