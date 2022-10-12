РПЛ – лидер по голам с пенальти за матч в 2022-м. Лига на 9-м месте по голевым моментам за игру – выше АПЛ, Ла Лиги и Серии А

лидирует по количеству голов с пенальти в 2022 году.

Исследовательский центр CIES Football Observatory посчитал, сколько в среднем возникает голевых моментов за матч в 74 лигах мира. Лидирует Бундеслига – 12,96 голевого момента в среднем за игру в период с 1 января по 26 сентября 2022-го.

Мир РПЛ попала в топ-10 лиг по числу голевых моментов за матч – 9-е место, 11,92 момента в среднем. Чемпионат России опередил (10-е место, 11,88 момента), Серию А (11-е, 11,77), Лигу 1 (14-е, 11,56) и (28-е, 10,93).

Кроме того, за указанный период в РПЛ чаще всего забивали с пенальти среди 74 изученных лиг – 0,41 гола с пенальти в среднем за матч.

Полный рейтинг можно найти здесь.