Точный удар Зубкова головой и спасительный гол Рюдигера на 95-й: смотрите видеообзор матча «Шахтер» – «Реал»

«Реал» сыграл вничью с (1:1) в гостях в 4-м туре чемпионов.

Первый гол в этом матче забил полузащитник «горняков» на 46-й минуте.

Защитник мадридцев принес ничью на 95-й минуте, опередив вратаря соперника Анатолия Трубина и отправив мяч в сетку головой. В этом моменте Рюдигер столкнулся с Трубиным и получил серьезное рассечение.