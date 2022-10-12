Точный удар Зубкова головой и спасительный гол Рюдигера на 95-й: смотрите видеообзор матча «Шахтер» – «Реал»
«Реал» сыграл вничью с «Шахтером» (1:1) в гостях в 4-м туре Лиги чемпионов.
Первый гол в этом матче забил полузащитник «горняков» Александр Зубков на 46-й минуте.
Защитник мадридцев Антонио Рюдигер принес «Реалу» ничью на 95-й минуте, опередив вратаря соперника Анатолия Трубина и отправив мяч в сетку головой. В этом моменте Рюдигер столкнулся с Трубиным и получил серьезное рассечение.
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