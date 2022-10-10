Реал Бетис — Рома прогноз на матч 13 октября Лига Европы, прогноз на футбольный матч

Команды по-разному начали турнир Лиги Европы. В группе С «Бетис» сразу захватил инициативу, переиграв в гостях финский ХИК и сломив сопротивление на своем поле болгарского «Лудогорца». А вот «Рома», встречаясь с теми же соперниками. смогла набрать лишь три очка. В группе сразу запахло интригой, хотя изначально считалось, что на два первых места будут претендовать только испанский и итальянский клубы. В третьем туре им пришлось встречаться друг с другом на Аппенинах. Пауло Дибала с пенальти открыл счет, но еще до конца первого тайма испанцы его сравняли. Неожиданная развязка наступила за две минуты до окончания основного времени матча, когда Луис да Силва принес победу гостям. Теперь в случае победы «Лудогорца» и неудачи в Севилье «Рома» может оказаться на грани провала. Матч на стадионе Бенито Вильямарин состоится в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-1,5), ТБ (2)

«Реал Бетис» (Севилья)

Последние два сезона «Бетису» не хватает совсем немного, чтобы стать полноценным участником Лиги Чемпионов, именно к этому стремится команда. В позапрошлом сезоне зелено-белые заняли шестое место в Ла Лиге, в прошлом стали пятыми, и оба раза их опережали земляки из «Севильи». Вполне вероятно, в этом году команды поменяются местами. «Бетис» довольно уверенно начал чемпионат страны, потерпев лишь два поражения, одно из них от мадридского «Реала». В прошлые выходные в гостях команда сыграла вничью с «Вальядолидом», причем ничью пришлось буквально выгрызать, учитывая, что с середины первого тайма севильцы играли в меньшинстве. Тем не менее одно очко позволило подопечным чилийского тренера Мануэля Пеллегрини закрепиться в лидирующей группе команд. В Лиге Европы победа над «Ромой» была очень важна в стратегическом плане. Теперь для выхода в плей-офф «Бетису» может хватить одного очка. Пять последних результатов команды перед вами.

Ла Лига. 09.10.2022, «Вальядолид» — «Реал Бетис» — 0 : 0

Лига Европы. 06.10.2022, «Рома» — «Реал Бетис» — 1 : 2

— 1 : Ла Лига. 02.10.2022, «Сельта» — «Реал Бетис» — 1 : 0

— «Реал Бетис» — : 0 Ла Лига. 18.09.2022, «Реал Бетис» — «Жирона» — 2 : 1

— «Жирона» — : 1 Лига Европы. 15.09.2022, «Реал Бетис» — «Лудогорец» — 3 : 2

Факты и цифры

«Бетис» не проигрывает на своем поле 8 матчей подряд, при этом одержал победу в 6 последних матчах

В Лиге Европы победная серия команды насчитывает 3 матча

Виллиан Жозе и Луис Энрике забили по 2 мяча в трех матчах Лиге Европы

Хуан Миранда лучший ассистент, на его счету 2 голевые передачи

Сразу 4 футболиста команды получили по 2 желтых карточки

«Рома» (Рим)

Римляне в Серии А тоже потерпели всего два поражения, но случились они сравнительно недавно, а поначалу команда Жозе Моуриньо даже лидировала в чемпионате. Успех в последнем туре в домашнем матче с «Лечче» позволил джаллоросси приблизиться к лидерам и закрепиться в ведущей пятерке. А ведь еще и была победа над миланским «Интером» в гостях. Но в Лиге Европы у «Ромы» пока все складывается не так хорошо. Поражения от «Лудогорца» и «Бетиса» ставят под вопрос участие римлян в плей-офф турнира. Поэтому предстоящий матч является своеобразным моментом истины для команды Жозе Моуриньо. А тут еще некстати травма отлично начавшего сезон Пауло Дибалы. Состав и без него довольно сильный. Отличную игру показывает в нападении Тэмми Абрахам, регулярно стал забивать защитник Крис Смоллинг не в ущерб своим прямым обязанностям. Все они понимают, что в Севилье команду устроит только победа. Представляем последние результаты команды.

Серия А. 09.10.2022, «Рома» — «Лечче» — 2 : 1

— «Лечче» — : 1 Лига Европы. 06.10.2022, «Рома» — «Реал Бетис» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 01.10.2022, «Интер» — «Рома» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 18.09.2022, «Рома» — «Аталанта» — 0 : 1

— 0 : Лига Европы. 15.09.2022, «Рома» — ХИК — 3 : 0

Факты и цифры

Лучший бомбардир команды в Лиге Европы Пауло Дибала, на его счету 2 забитых мяча

Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло лучшие ассистенты, они отдали по 2 голевые передачи

Николо Дзаньоло самый недисциплинированный игрок, он был удален в домашнем матче с «Бетисом»

Прогноз на матч «Реал Бетис» — «Рома»

Предстоящий матч станет лишь третьим между этими командами. Судьба долгое время разводила их по разным группам в еврокубках. К тому же «Бетис» лишь в последнее время начал регулярно входить в зону еврокубков в Примере.

Победы «Реал Бетис» — 2

Победы «Ромы» — 0

Ничьи — 0

Самая крупная победа «Реал Бетис» — 5 : 2

Первый раз клубы официально сыграли совсем недавно в 2021 году в товарищеском матче и вот теперь первые два свидания в Лиге Европы. Результаты состоявшихся матчей перед вами.

Лига Европы. 06.10.2022, «Рома» — «Реал Бетис» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 07.08.2021, «Реал Бетис» — «Рома» — 5 : 2

Разница в коэффициентах букмекеров на победу обеих команд не так велика. Видимо аналитики берут во внимание, что гораздо более принципиальным этот матч станет для «Ромы». Однако «Бетис» привык побеждать на своем поле и постарается сделать это еще раз. Вот как варьируются коэффициенты.

на победу «Бетиса» от 2,30 до 2,43

на победу «Ромы» от 2,95 до 3,16

ничья от 3,48 до 3,65

ТМ 2,5 — от 1,88 до 2,00

ТБ 2,5 — от 1,88 до 1,99

Футболисты «Ромы» приложат все усилия для победы, но их не хватит, чтобы взять три очка на поле соперника.

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Где смотреть матч Бетис – Рома