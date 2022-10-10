Дибала может пропустить ЧМ-2022. Он получил травму, исполняя пенальти
Пауло Дибала может пропустить ЧМ-2022.
Нападающий «Ромы» получил травму в игре Серии А с «Лечче» (2:1) во время исполнения пенальти.
Аргентинец реализовал 11-метровый на 48-й минуте, однако практически сразу после этого захромал и схватился за левую ногу.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью после игры сказал, что Дибале будет тяжело вернуться на поле в этом году.
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Аргентины первый матч проведет 22 ноября с Саудовской Аравией.
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