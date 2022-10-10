может пропустить .

Нападающий «Ромы» получил травму в игре Серии А с (2:1) во время исполнения пенальти.

Аргентинец реализовал 11-метровый на 48-й минуте, однако практически сразу после этого захромал и схватился за левую ногу.

Главный тренер римлян после игры сказал, что Дибале будет тяжело вернуться на поле в этом году.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. первый матч проведет 22 ноября с Саудовской Аравией.