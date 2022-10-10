Дибала забил в 5-м матче подряд за «Рому», но получил травму. Моуринью сказал, что повреждение выглядит плохо

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Главный тренер «Ромы» обеспокоен из-за травмы Пауло Дибалы.

Футболист римлян продлил свою голевую серию, забив мяч с пенальти на 48-й минуте матча Серии А против «Лечче» (2:1). Дибала отличился в пятой игре подряд за «Рому».

Однако на 50-й минуте Дибала был заменен на Неманью Матича.

Жозе Моуринью после матча прокомментировал ситуацию с травмой аргентинца: «Я бы сказал, что травма выглядит плохо, если не очень-очень плохо».

Подробную статистику выступлений 28-летнего Дибалы можно посмотреть здесь.

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