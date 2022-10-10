Дибала забил в 5-м матче подряд за «Рому», но получил травму. Моуринью сказал, что повреждение выглядит плохо
Главный тренер «Ромы» обеспокоен из-за травмы Пауло Дибалы.
Футболист римлян продлил свою голевую серию, забив мяч с пенальти на 48-й минуте матча Серии А против «Лечче» (2:1). Дибала отличился в пятой игре подряд за «Рому».
Однако на 50-й минуте Дибала был заменен на Неманью Матича.
Жозе Моуринью после матча прокомментировал ситуацию с травмой аргентинца: «Я бы сказал, что травма выглядит плохо, если не очень-очень плохо».
Подробную статистику выступлений 28-летнего Дибалы можно посмотреть здесь.
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