Пайет – первый в истории игрок со 100+ голами и ассистами в Лиге 1. У него 212 (100+112) очков в 476 матчах

забил сотый гол в Лиге 1.

Полузащитник реализовал пенальти в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Аяччо» (1:2).

Этот гол стал 100-м в рамках этого турнира для игрока. На его счету также 112 голевых передач. Он стал первым игроком в истории лиги, забившим 100 или более мячей и оформившим 100 или более ассистов.

Пайет провел 476 матчей в рамках чемпионата Франции: 243 – за «Марсель», 129 – за «Сент-Этьен», 71 – за «Лилль», 31 – за «Нант».

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.