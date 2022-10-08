Сергей Юран: «Если «Локомотив» позовет главным тренером – пойду. Знаю, как решать ситуацию, в которую попал клуб»

сказал, что готов возглавить «Локомотив».

Напомним, после поражения от «Сочи» (0:4) был уволен Йозеф Циннбауэр.

«Если «Локомотив» позовет главным тренером – пойду. Знаю, как решать задачи и ситуации, в которую попал «Локомотив» – выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что «Локо» может оказаться в этой зоне», – сказал Юран.

Последним местом работы 53-летнего Юрана были «Химки». Он покинул клуб в августе 2022 года.