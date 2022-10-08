Баринов после 0:4 от «Сочи»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Как капитан, беру на себя ответственность за большую часть поражений»

извинился перед болельщиками после поражения от .

проиграл со счетом 0:4 в 12-м туре Мир .

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя – как капитан команды.

Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», – сказал Баринов.

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