высказался о своем возвращении в .

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя.

Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Мне нужно было время привыкнуть, притереться.

Я говорил: если команда не выигрывает, то и Промес не выигрывает. И наоборот. К тому же, нужно понимать, что это участь самых известных игроков: побеждаешь – и ты суперзвезда, а проигрываешь – и ты безоговорочно худший в команде. Я к этому привык и берегу эмоции.

Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает. Я вернулся для этого – вернуть «Спартак» на вершину. Никогда не прятался от давления и критики», – сказал полузащитник «Спартака».