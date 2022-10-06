Фофана пропустит от 4 до 6 недель. У защитника «Челси» травма колена

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У защитника «Челси» Уэсли Фофана диагностирована травма колена.

21-летний игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милан» (3:0). Его заменили на 37-й минуте.

У француза выявлено растяжение связок коленного сустава, хотя изначально были опасения, что травма может оказаться гораздо серьезнее.

Ожидается, что восстановление Фофана займет от четырех до шести недель.

«Челси» приобрел защитника у «Лестера» минувшим летом за 70+5 млн фунтов.

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