Фофана пропустит от 4 до 6 недель. У защитника «Челси» травма колена

У защитника «Челси» диагностирована травма колена.

21-летний игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против (3:0). Его заменили на 37-й минуте.

У француза выявлено растяжение связок коленного сустава, хотя изначально были опасения, что травма может оказаться гораздо серьезнее.

Ожидается, что восстановление Фофана займет от четырех до шести недель.

приобрел защитника у минувшим летом за 70+5 млн фунтов.