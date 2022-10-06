Фофана пропустит от 4 до 6 недель. У защитника «Челси» травма колена
У защитника «Челси» Уэсли Фофана диагностирована травма колена.
21-летний игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милан» (3:0). Его заменили на 37-й минуте.
У француза выявлено растяжение связок коленного сустава, хотя изначально были опасения, что травма может оказаться гораздо серьезнее.
Ожидается, что восстановление Фофана займет от четырех до шести недель.
«Челси» приобрел защитника у «Лестера» минувшим летом за 70+5 млн фунтов.
Комментарии