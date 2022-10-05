Спартак — Крылья Советов 09.10.2022 Мир Российская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

9 октября, в воскресенье, московский «Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П1; Ф2 (-1,5); ТМ 3,5.

«Спартак»

После одиннадцати туров «Спартак» делит с «Ростовом» третье место турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Перед очной встречей с действующим чемпионом спартаковцы шли практически вровень с петербуржцами, отставая всего на один балл, и многие верили ,что команда Гильермо Абаскаля сможет сбросить зенитовцев с первого места. Красно-белые даже повели в счете после красивого гола Александра Соболева, но после перерыва «Зенит» полностью переиграл соперника и добился победы со счетом 2:1.

После этого «Спартак» потерпел еще одно, уже третье в чемпионате, поражение от «Ростова» в гостях — команда Валерия Карпина полностью переиграла соперника и заслуженно победила со счетом 4:2.

После двух поражений к ряду заговорили о кризисе красно-бело-белых, но они сумели выправить ситуацию, одержав четыре победы подряд — две в чемпионате и две в Фонбет Кубке России.

На групповом этапе Кубка москвичи сначала на своем поле разгромили воронежский «Факел» (3:0), а затем с таким счетом взяли реванш за поражение в чемпионате у «Зенита». Таким образом, «Спартак» после трех туров с девятью очками единолично лидирует в своем квартете.

В РПЛ же подопечные Абаскаля сначала были сильнее «Локомотива» — единственный гол в этом матче забил находящийся в прекрасной форме Александр Соболев.

В последнем туре «Спартак» встречался с «Пари НН» и увез из Нижнего Новгорода три очка. Правда, победа получилась непростой — после первого тайма гости уступали 0:1, но после перерыва Шамар Николсон и Квинси Промес соорудили два гола.

Промес очень мотивирован в этом сезоне и лидирует в списке лучших бомбмрдиров чемпионат — на счету голландца уже девять голов. Также футболист сделал четыре голевых передачи и по системе «Гол + пас» он также лидер первенства.

Ренессанс Промеса, которого сильно критиковали после возвращения в «Спартак», связывает со стилем игры, которую прививает команде Абаскаль: «Спартак» старается доминировать на поле, контролируя мяч. Голландскому полузащитнику такой футбол явно по душе.

У второго лучшего снайпера красно-белых — Александра Соболева — четыре результативных удара.

«Крылья Советов»

Самарская команда явно в кризисе — за последние десять туров волжане одержали только одну победу в Грозном над «Ахматом» со счетом 2:1. В остальных девяти играх самарцы четырежды уступили и пять раз разошлись с соперниками миром.

В прошлом сезоне команда Игоря Осинькина приучила болельщиков к зрелищному атакующему и результативному футболу, но все-таки те потери, которые случились у самарцев в летнее трансферное окно, не могли пройти бесследно, а новые футболисты пока не до конца адаптировались к стилю главного тренера «Крылышек».

Такое выступление приблизило «Крылья Советов» к зоне вылета — сейчас самарцы расположились на одиннадцатой строчке, а от пятнадцатого места их отделяет всего четыре очка.

При этом в Фонбет Кубке России дела у самарцев обстоят куда лучше: начав турнир с поражения от «Спартака», «Крылышки» затем на своем поле обыграли «Зенит» (2:0) и «Факел» (1:0) в гостях.

В последней перед матчем со «Спартаком» игре самарцы принимали на свое поле «Краснодар». Встреча завершилась нулевой ничьей, но хозяева сетуют на судейство. Представители клуба уверены, что арбитр встречи Алексей Сухой не назначил в ворота «быков» пенальти, не засчитал чистый гол Романа Евгеньева и не удалил Кайо.

По игре «Крылья Советов» действительно смотрелись лучше соперника и потеряли в этом матче два очка.

В РПЛ самарцы в одиннадцати турах забили десять голов, и почти половина их них на счету Максима Глушенкова. Нападающий отличился четыре раза, добавив еще два ассиста. В «Крылья Советов» нападающий перешел как раз из «Спартака» и наверняка захочет забить своей бывшей команде.

Второй бомбардир «Крыльев Советов» — Роман Ежов, на счету которого два точных удара.

Также здорово после тяжелой болезни вернулся в строй Сергей Пиняев. Молодой талант явно становится одним из лидеров команды и вскоре должен очень громко заявить о себе в РПЛ.

«Спартак» — «Крылья Советов»: история личных встреч

Для «Крыльев Советов» «Спартак» даже в худшие свои сезоны становился неприступным соперником: последний раз самарцы брали очки с красно-белыми в 2013 году, года сыграли с ними вничью.

Последующие четырнадцать матчей неизменно заканчивались победой «Спартака».

Последний раз команды встречались 30 августа в первом туре Фонбет Кубка России, и тогда москвичи одержали победу с минимальным счетом благодаря голу сына экс-игрока красно-белых Алексея Мелешина Павла.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

История личных противостояний, фактор своего поля и текущая форма команд говорит о том, что у «Крыльев Советов» практически нет шансов набрать очки в Москве.

«Спартак» тоже не хочет отпускать далеко от себя «Зенит» и ЦСКА и скорее всего действительно победит — успех хозяев в букмекерской конторе Winline оценивается в 1,65.

При это вряд ли победа москвичей будет очень уж убедительной. Все-таки концепция самарского клуба заточена на развитие и дальнейшую продажу футболистов, и в таких матчах они и должны себя показать. Поэтому можно сделать ставку на гостей с форой +1,5 за 1,46.

Также в последних играх между этими соперника редко забивалось более трех мячей, так что можно поставить на ТМ 3,5 за 1,44.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть Спартак – Крылья Советов