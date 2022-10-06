Станкович возглавил «Сампдорию». Клуб идет последним в Серии А

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Деян Станкович возглавил «Сампдорию». 

Сербский специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года. В соглашении предусмотрена опция продления на один сезон.

44-летний экс-игрок «Интера» сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, возглавлявшего генуэзскую команду с 19 января до 2 октября этого года.

Станкович работал главным тренером только в «Црвене Звезде». Он возглавлял сербскую команду с 2019 по 2022 год. 

«Сампдория» занимает 20-е место в Серии А после 8 туров, набрав 2 очка.

Фото: https://twitter.com/sampdoria/

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