Станкович возглавил «Сампдорию». Клуб идет последним в Серии А
Деян Станкович возглавил «Сампдорию».
Сербский специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года. В соглашении предусмотрена опция продления на один сезон.
44-летний экс-игрок «Интера» сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, возглавлявшего генуэзскую команду с 19 января до 2 октября этого года.
Станкович работал главным тренером только в «Црвене Звезде». Он возглавлял сербскую команду с 2019 по 2022 год.
«Сампдория» занимает 20-е место в Серии А после 8 туров, набрав 2 очка.
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