Станкович возглавит «Сампдорию». Контракт – до 2023-го с опцией продления на сезон

возглавит «Сампдорию».

Бывший полузащитник «Интера» подпишет контракт сроком до 2023 года, сообщает Николо Скира. Также предусмотрена опция продления соглашения на один сезон.

Кроме того, сербский специалист получит щедрые бонусы, если клуб сохранит место в Серии А.

Генуэзский клуб занимает 20-е место в Серии А после 8 туров, набрав 2 очка. 2 октября уволила с поста главного тренера.

Станкович работал главным тренером только в «Црвене Звезде». Он возглавлял сербскую команду с 2019 по 2022 год.