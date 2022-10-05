Клопп о 2:0 с «Рейнджерс»: «Именно то, что «Ливерпулю» было нужно. Добротное выступление, первоклассная защита»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Рейнджерс».

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было именно то, что нам нужно. Это было отличное, добротное выступление, первоклассная защита, все выложились по полной в игре по новой схеме.

Иногда приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерс» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0. Я более чем счастлив.

«Рейнджерс» были настроены очень консервативно, но все равно хотели забивать голы. По ходу игры у нас было много моментов.

Мы очень хорошо сыграли с четырьмя нападающими, которые впервые играли вместе. Я действительно счастлив. 2:0 – хороший результат, но нам нужно продолжать работать», – сказал Клопп. 

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