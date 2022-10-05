Клопп о 2:0 с «Рейнджерс»: «Именно то, что «Ливерпулю» было нужно. Добротное выступление, первоклассная защита»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Рейнджерс».
«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это было именно то, что нам нужно. Это было отличное, добротное выступление, первоклассная защита, все выложились по полной в игре по новой схеме.
Иногда приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерс» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0. Я более чем счастлив.
«Рейнджерс» были настроены очень консервативно, но все равно хотели забивать голы. По ходу игры у нас было много моментов.
Мы очень хорошо сыграли с четырьмя нападающими, которые впервые играли вместе. Я действительно счастлив. 2:0 – хороший результат, но нам нужно продолжать работать», – сказал Клопп.