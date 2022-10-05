Иличич перешел в словенский «Марибор». «Аталанта» расторгла с ним контракт летом

Полузащитник Йосип Иличич вернулся в чемпионат Словении.

Бывший игрок «Аталанты» перешел в на правах свободного агента. За этот клуб он выступал в в 2010 году.

Контракт с 34-летним словенцем рассчитан на 3 года, он будет играть под 72-м номером.

В августе и Иличич расторгли контракт по соглашению сторон. На протяжении карьеры в клубе из Бергамо Йосип регулярно пропускал матчи из-за психологических проблем.

Иличич пропустил финиш сезона из-за приступов депрессии. Проблемы – с детства (война в Боснии), обострение – из-за ужасов пандемии