Иличич перешел в словенский «Марибор». «Аталанта» расторгла с ним контракт летом

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Полузащитник Йосип Иличич вернулся в чемпионат Словении.

Бывший игрок «Аталанты» перешел в «Марибор» на правах свободного агента. За этот клуб он выступал в в 2010 году.

Контракт с 34-летним словенцем рассчитан на 3 года, он будет играть под 72-м номером.

В августе «Аталанта» и Иличич расторгли контракт по соглашению сторон. На протяжении карьеры в клубе из Бергамо Йосип регулярно пропускал матчи из-за психологических проблем.

Иличич пропустил финиш сезона из-за приступов депрессии. Проблемы – с детства (война в Боснии), обострение – из-за ужасов пандемии

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