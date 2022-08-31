«Аталанта» и Иличич расторгли контракт по соглашению сторон. Йосип провел два матча в 2022-м

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Полузащитник Йосип Иличич больше не будет выступать за «Аталанту».

Стороны договорились о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2023 года, по соглашению сторон.

Игрок сборной Словении играл за бергамасков с сезона-2017/18. За это время на его счету 136 матчей в Серии А, в которых он забил 47 голов и отдал 37 результативных передач. Подробно его статистику можно изучить здесь.

В нынешнем чемпионате Италии Иличич ни разу не попал в заявку «Аталанты». В 2022 году он провел всего две игры – в январе и мае.

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