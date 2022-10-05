Чалханоглу об 1:0 с «Барсой»: «Индзаги видел, что перед ним команда, которая за него борется»

оценил победу «Интера» над «Барселоной» (1:0) в чемпионов.

«Сегодня мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу, даже в оборонительных действиях.

Мы всегда – с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется.

Сегодня мы видели, как каждый сражается и за себя, и за того парня. Такое отношение и стало ключом к сегодняшней победе», – сказал хавбек .

Ранее сообщалось, что может грозить отставка с поста главного тренера миланцев из-за неудачных результатов в последних играх.