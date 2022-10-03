Юрген Клопп: «Защита – это искусство. Когда она не работает, нужно вернуться к азам»

высказался о проблемах в обороне «Ливерпуля».

«Мы пропускали похожие голы в матчах с командами, использовавшими одни и те же разрывы.

Проблема, с которой мы сталкиваемся, – это смелая манера защиты. Нам нужно играть интенсивно, и если мы этого не делаем, это становится проблемой. Мы должны играть компактнее.

Защита – это искусство, и долгое время у нас все работало у нас очень хорошо. Но когда она [защита] не работает, ты понимаешь, что нужно вернуться к азам.

Терпение – это не совсем правильное слово, но мы должны быть терпеливы, чтобы действовать правильно снова и снова, пока это не начнет работать.

Не всегда можно начать что-то новое, совершенно новое. Если мы можем помочь ребятам защищаться по-другому, то мы должны это сделать. Мы должны играть компактнее», – сказал главный тренер .