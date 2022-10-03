Анчелотти об 1:1 с «Осасуной»: «Реал» заслуживал победу, но оправданий нет, ничья огорчает. Бензема – лучший пенальтист в команде»

считает, что «Реал» заслуживал победу над «Осасуной».

Мадридский клуб сыграл вничью 1:1 в матче .

«Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу.

Я думал о замене футболиста, выполняющего пенальти, но реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист, который есть в команде.

Нам нет оправданий. Состав очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели.

Хотя все-таки мы могли победить, если бы забили с пенальти. Тем не менее, команда играла хорошо. Такие матчи случаются по ходу чемпионата.

Завершилась наша очень хорошая серия, но теперь мы хотим найти другую.

Когда не выигрывает, счастливых никогда не бывает. Ничья огорчает нас, но мы отреагируем на это в ближайшее время», – сказал главный тренер мадридского клуба.

При счете 1:1 Бензема не реализовал пенальти на 76-й минуте, пробив в перекладину.