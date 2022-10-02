«Промес – лучший игрок «Спартака» за все время. Это его команда». Экс-гендиректор Шавло о хавбеке

Бывший гендиректор «Спартака» высоко оценил способности .

– Промес – лучший футболист РПЛ?

– Для меня Квинси – это лучший игрок, который был в за все время. Он стабилен. Даже после перехода в «Севилью» Промес был на связи с клубом. «Спартак» – это его команда. У нас он играет в удовольствие.

– На что может претендовать «Спартак»? Все-таки «Зенит» уже ушел в отрыв.

– «Зенит» – особенная команда в РПЛ. Имея 6 бразильцев в составе, петербуржцы могут позволить себе потерять очки. Если «Зенит» проиграет две игры, то ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» будут в борьбе. Красно-белые показали, что петербуржцев можно обыгрывать. На данный момент впереди всех, – сказал Шавло.

Промес забил 9-й гол в Мир РПЛ и вышел в лидеры в списке бомбардиров. Он также лучший по «гол+пас»