Джон Терри: «Холанд может стать величайшим в истории АПЛ. Он просто безжалостен»

Экс-защитник «Челси» поделился мнением о результативности .

Форвард оформил хет-трик в матче с (6:3).

«Он может стать величайшим в истории , разве нет?

Можно попытаться сравнить его с кем-нибудь, но я никогда не видел, чтобы у столь молодого футболиста было такое желание забивать подобные голы. Он просто безжалостен», – сказал Терри в эфире BT Sport.

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