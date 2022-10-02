Джон Терри: «Холанд может стать величайшим в истории АПЛ. Он просто безжалостен»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о результативности Эрлинга Холанда.
Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче с «Манчестер Юнайтед» (6:3).
«Он может стать величайшим в истории АПЛ, разве нет?
Можно попытаться сравнить его с кем-нибудь, но я никогда не видел, чтобы у столь молодого футболиста было такое желание забивать подобные голы. Он просто безжалостен», – сказал Терри в эфире BT Sport.
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