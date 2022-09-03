Тренер «Уфы» Денис Попов о 0:2 с «Арсеналом»: «Результат придет, надо потерпеть»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча лиги с тульским (0:2).

«Хорошая, плохая игра забывается, а результат остается. По результату – он неудовлетворительный. Что касается самой игры, до момента с пенальти, наверное, была обоюдоострая игра, где могли пропустить и забить.

Пока нас не усиливают замены. К сожалению, те футболисты, которые играют с первых минут, могут держать интенсивность 70 минут, но после вынужденных замен мы пока не можем даже на этом уровне остаться, как показала игра в Ярославле, то есть мы не можем добавить.

Сейчас ждем выздоровления Масалова, и, может, придет еще один футболист, тогда уже хотя бы у нас будут вариации и сможем усилить за счет замен. Но, опять же, поймите правильно, это никакие не отговорки, это все для слабых.

Я уже игрокам объяснил, хоть нас будет одиннадцать, хоть десять с половиной, это никого не волнует. Самое главное, что я просил перед игрой, чтобы было сегодня – желание, характер, самоотдача. Можно выиграть, можно проиграть, сыграть вничью – я им сказал, что нужно играть так, чтобы вы не ходили с опущенными головами перед людьми, которые пришли на стадион, чтобы после матча могли сказать: «Мы все отдали сегодня, они сильнее, или нам не повезло».

Мы же создавали сегодня моменты, не отбивались всю игру, правильно? Поэтому вот это самое главное! Результат придет, надо потерпеть. Если они будут продолжать так же играть, результат придет. Ну и, дай бог, к нам прибавятся несколько игроков и восстановятся наши травмированные», – сказал .

После 8 матчей «Уфа» занимает в таблице 12-е место.