Пиоли о 3:1 с «Эмполи»: «Странный матч, «Милан» должен был забить раньше. Это победа духа»

Теги Милан Эмполи Стефано Пиоли серия А Италия Симон Кьер Давиде Калабрия Алексис Салемакерс Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с «Эмполи» (3:1).

«Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает. Мы стремимся расти вместе и вместе добиваться успехов.

Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше и из-за травм упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа.

Мы уступили «Наполи» после 22-матчевой серии без поражений, так что было важно начать все заново правильным образом.

У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде повреждение довольно серьезное. У Салемакерса, похоже, растяжение боковой связки колена, посмотрим, что завтра покажет обследование.

Как бы там ни было, мы готовы ко всему – такие у нас страсть и боевой дух», – сказал Пиоли Sky Sport Italia.

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