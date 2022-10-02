Пиоли о 3:1 с «Эмполи»: «Странный матч, «Милан» должен был забить раньше. Это победа духа»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (3:1).

«Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает. Мы стремимся расти вместе и вместе добиваться успехов.

Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше и из-за травм упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа.

Мы уступили «Наполи» после 22-матчевой серии без поражений, так что было важно начать все заново правильным образом.

У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде повреждение довольно серьезное. У Салемакерса, похоже, растяжение боковой связки колена, посмотрим, что завтра покажет обследование.

Как бы там ни было, мы готовы ко всему – такие у нас страсть и боевой дух», – сказал Пиоли Sky Sport Italia.