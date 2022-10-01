Кейн первым забил 100 голов в АПЛ на выезде и обновил собственный рекорд. У Руни 94 мяча, у Ширера – 87

Харри Кейн забил сотый гол в выездных матчах АПЛ.
Нападающий «Тоттенхэма» реализовал пенальти на 31-й минуте матча с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).
Кейн обновил собственный рекорд – больше никто не забивал столько мячей в матчах АПЛ на выезде. Второе место по этому показателю занимает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни (94 гола), на третьем месте находится экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер (87).
Кейн забил «Арсеналу» с пенальти в седьмой раз – это повторение рекорда по количеству мячей, забитых одним игроком с пенальти в ворота одного соперника.
С подробной статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.