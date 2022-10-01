Президент «Рубин Ялта» о Второй лиге: «Инфраструктура готова. На нашем красавце-стадионе еще не установлены скамейки запасных, но работа ведется»

Президент «Рубин Ялта» заявил о готовности инфраструктуры для выступления в российских турнирах.

– Была информация, что комиссия рабочей группы до сих пор не посетила полуостров... Так ли это? Когда ожидаете визит?

– Действительно, комиссия пока не посещала полуостров. С момента заявления об этом визите прошло чуть больше месяца.

Учитывая не самую простую обстановку в стране, мы все понимаем и уверены, что визит состоится в ближайшее время.

– Готова ли инфраструктура «Рубина» для участия во Второй лиге?

– Мы считаем, что наша инфраструктура готова, но в то же время знаем, над чем нам нужно работать.

Например, на нашем красавце-стадионе «Авангард» в Ялте еще не установлены скамейки запасных, но и в этом направлении работа ведется, – сказал Сергей Гардок.