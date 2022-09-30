«Эвертон» оштрафован на 300 тысяч фунтов. Болельщики выбежали на поле после победы над «Пэлас», позволившей остаться в АПЛ

«Эвертон» оштрафован на 300 тысяч фунтов за поведение болельщиков.

Наказание связано с инцидентом после матча , состоявшегося в конце прошлого сезона, когда обыграл (3:2), что помогло клубу сохранить место в Премьер-лиге.

После финального свистка болельщики в огромном количестве выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу.

Английская футбольная ассоциация заявила, что фанаты вели себя «угрожающе и агрессивно», когда вышли на поле. «Эвертон» признал, что не смог проконтролировать болельщиков.