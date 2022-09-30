Миранчук будет в заявке «Торино» на матч с «Наполи». Он не играл 1,5 месяца

Алексей Миранчук может сыграть за «Торино» против «Наполи» в 8-м туре Серии А.

Об этом сообщил Валерио Джуффрида, представитель российского полузащитника в Италии.

«Алексей Миранчук тренируется с командой в общей группе. Со следующего матча он будет в заявке, а игру начнет на скамейке запасных», – сказал Джуффрида.

22 сентября хавбек приступил к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в игре против «Монцы» (2:1) в середине августа. Та игра стала дебютной для Миранчука в туринском клубе. В том матче Алексей отметился забитым голом.

Матч «Торино» с «Наполи» состоится 1 октября и начнется в 15:00 по московскому времени.