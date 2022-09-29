Тренер «Факела» про 0:1 с «Крыльями»: «Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику»

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Тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в Фонбет Кубке России.

– Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику. В первые 15 минут не удалось сделать то, о чем договаривались изначально. Хотели быть агрессивными с первых минут, теперь будем исправлять.

– Вы сделали в перерыве три замены. Как считаете, они сработали?

– Не хотелось бы делать акцент на отдельных игроках. Каждый на поле старался, много работали сегодня. Если проиграли, значит, не можем быть довольны, но больших претензий у меня к ребятам нет, – сказал Дмитрий Пятибратов.

«Факел» проиграл все три матча в Кубке России, уступив ранее «Спартаку» и «Зениту».

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