Тренер «Факела» про 0:1 с «Крыльями»: «Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику»

Тренер «Факела» прокомментировал поражение от (0:1) в Фонбет Кубке России.

– Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику. В первые 15 минут не удалось сделать то, о чем договаривались изначально. Хотели быть агрессивными с первых минут, теперь будем исправлять.

– Вы сделали в перерыве три замены. Как считаете, они сработали?

– Не хотелось бы делать акцент на отдельных игроках. Каждый на поле старался, много работали сегодня. Если проиграли, значит, не можем быть довольны, но больших претензий у меня к ребятам нет, – сказал Дмитрий Пятибратов.

проиграл все три матча в Кубке России, уступив ранее «Спартаку» и «Зениту».