Тренер «Факела» про 0:1 с «Крыльями»: «Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику»

Тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в Фонбет Кубке России.
– Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику. В первые 15 минут не удалось сделать то, о чем договаривались изначально. Хотели быть агрессивными с первых минут, теперь будем исправлять.
– Вы сделали в перерыве три замены. Как считаете, они сработали?
– Не хотелось бы делать акцент на отдельных игроках. Каждый на поле старался, много работали сегодня. Если проиграли, значит, не можем быть довольны, но больших претензий у меня к ребятам нет, – сказал Дмитрий Пятибратов.
«Факел» проиграл все три матча в Кубке России, уступив ранее «Спартаку» и «Зениту».