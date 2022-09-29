Энрике ответил на критику таблицей, где видно, что Испания выступает лучше Франции, Англии, Германии и еще 6 топ-сборных Европы

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Луис Энрике ответил на критику сборной Испании, опубликовав таблицу с ее результатами.

Главный тренер сборной Испании выложил в твиттере таблицу с результатами Лиги наций в 2020-м и 2022 году, Евро-2020 и отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Результаты сборной Испании он сравнил с показателями Бельгии, Франции, Англии, Италии, Нидерландов, Португалии, Дании, Германии и Хорватии.

Из представленной Энрике таблицы следует, что Испания выступила лучше всех этих команд.

«Просто для того, чтобы понимать ситуацию в контексте», – написал тренер.

Фото: twitter.com/LUISENRIQUE21

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