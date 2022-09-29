Энрике ответил на критику таблицей, где видно, что Испания выступает лучше Франции, Англии, Германии и еще 6 топ-сборных Европы

Луис Энрике ответил на критику сборной Испании, опубликовав таблицу с ее результатами.
Главный тренер сборной Испании выложил в твиттере таблицу с результатами Лиги наций в 2020-м и 2022 году, Евро-2020 и отборочного цикла к чемпионату мира-2022.
Результаты сборной Испании он сравнил с показателями Бельгии, Франции, Англии, Италии, Нидерландов, Португалии, Дании, Германии и Хорватии.
Из представленной Энрике таблицы следует, что Испания выступила лучше всех этих команд.
«Просто для того, чтобы понимать ситуацию в контексте», – написал тренер.