Юран о чемпионстве «Зенита»: «Не факт, нужно и можно бороться с ними. Уровень РПЛ сильно не упал»

высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Уровень РПЛ упал?

— Уехали иностранцы, кто-то не готов играть из россиян на высоком уровне, но движение есть. Уровень сильно не упал — тот же «Зенит» в Самаре в Кубке России проиграл, а «Торпедо» обыгрывает ЦСКА.

Уровень нашего чемпионата хороший, даже за последние пару лет. Когда были все легионеры, нельзя сказать, что было что-то сверхъестественное. Сейчас меньше легионеров, на картинке просто стало больше российских футболистов. Уровень чуть-чуть упал, но не значительно.

— Согласны, что идет борьба за 2-е и 16-е место в таблице, а «Зенит» — безоговорочный чемпион?

— Еще не факт. Я же с «Химками» боролся против «Зенита», смог же (1:1 в 1-м туре – прим. Sports.ru). Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: «Есть «Зенит» и легионеры — можно не играть». Многое зависит от тренерского штаба, психологии.

— Как с ними бороться?

— Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно. То, что показал в Санкт-Петербурге, — это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»? Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках».

Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту». Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного.

— Есть смысл закрываться против ?

— Если есть желание получить 8 или 5 пропущенных мячей, тогда, конечно, смысла закрываться нет (смеется), – сказал экс-главный тренер «Химок».