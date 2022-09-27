Луис Энрике: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»

считает, что состав сборной слабее, чем у Португалии.

Эту мысль тренер испанской сборной высказал перед матчем с Португалией в заключительном туре Лиги наций.

«У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов.

У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира», – сказал Энрике.

Матч сборных Испании и Португалии состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.