Луис Энрике: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»

Луис Энрике считает, что состав сборной Испании слабее, чем у Португалии.
Эту мысль тренер испанской сборной высказал перед матчем с Португалией в заключительном туре Лиги наций.
«У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов.
У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира», – сказал Энрике.
Матч сборных Испании и Португалии состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.