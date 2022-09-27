Контракт Далота с «МЮ» действует до лета, но в нем есть опция продления. Ее активируют, если о новом соглашении не договорятся

В контракте с есть опция продления.

Как сообщает журналист , контракт 23-летнего правого защитника действует до лета 2023 года, но в нем есть опция продления сотрудничества еще на сезон. Однако «МЮ» активирует эту клаусулу, только если не сможет договориться с Далотом о новом контракте.

Стороны уже давно обсуждают новое соглашение, у «Манчестер Юнайтед» и представителей Диогу очень хорошие отношения, но клуб пока не сделал финальное предложение по новому контракту для португальца.

Летом тренер Эрик тен Хаг решил, что Далот будет выходить в старте «МЮ». Он считает его важным для команды игроком.

В 2021 году дортмундская «Боруссия» и «Атлетико» хотели подписать португальца. Кроме того, «Милан» хотел арендовать Далота с правом выкупа. Однако «Ман Юнайтед» отклонил эти предложения.

Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны этих клубов, Диогу хотел остаться в «МЮ», чтобы побороться за место в стартовом составе команды.

В этом сезоне игрок провел 8 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» и отдал одну голевую передачу. Его статистику можно найти здесь.