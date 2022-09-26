Ван Дейк об 1:0 с Бельгией: «Играть против 2-й сборной в рейтинге ФИФА с де Брюйне и Азаром – нелегко. Рады победе»

Вирджил ван Дейк оценил победу сборной Нидерландов над Бельгией (1:0) в наций.

«Дело сделано. Сегодня было тяжело. Сохранить ворота на замке еще раз было очень важно.

Был теоретический шанс, что бельгийцы смогут обойти нас, но мы были уверены, что не пропустим три гола. Всегда есть в чем совершенствоваться.

Играть против второй сборной в рейтинге ФИФА с одними из лучших полузащитников в мире, де Брюйне и Азаром, – нелегкая задача. Но в итоге мы победили и очень рады этому», – сказал защитник сборной Нидерландов.

Франция почти вылетела в Лигу B, Хорватия и Нидерланды – лучшие в топ-группах. Что нового в Лиге наций?