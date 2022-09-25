Аспиликуэта об Испании в Лиге наций: «Все еще можем пробиться в финальную часть. Все в наших руках»

высказался после поражения сборной Испании от Швейцарии (1:2) в Лиге наций.

«Мы знали, что – крайне опасный соперник. Мы вышли на поле, чтобы играть на победу, но достичь желаемого результата не удалось.

Тем не менее мы все еще можем пробиться в финальную часть. Все в наших руках», – сказал защитник сборной Испании.

В заключительном туре Испания сыграет в гостях с Португалией, опережающей команду Луиса Энрике на два очка.

Испания проиграла впервые за год, Холанд опять забил, но Митрович еще круче. Свежее из Лиги наций