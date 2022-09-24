Капитан Венгрии о победах над Англией и Германией: «Очень горжусь. Невероятный результат, но это не случайность»

Капитан сборной Венгрии считает, что победы команды в Лиге наций не случайны.
В последних матчах венгры обыграли Англию (4:0) и Германию (1:0).
«Я очень горжусь тем, что мы смогли обыграть Германию после победы над Англией.
Невероятный результат, но это не случайность. Наша команда каждый день проделывает большую работу», – сказал Адам Салаи, ставший автором единственного гола в матче с немцами.
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