Капитан Венгрии о победах над Англией и Германией: «Очень горжусь. Невероятный результат, но это не случайность»

Капитан сборной Венгрии считает, что победы команды в не случайны.

В последних матчах венгры обыграли Англию (4:0) и Германию (1:0).

«Я очень горжусь тем, что мы смогли обыграть Германию после победы над Англией.

Невероятный результат, но это не случайность. Наша команда каждый день проделывает большую работу», – сказал , ставший автором единственного гола в матче с немцами.

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