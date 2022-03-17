Саутгейт о Магуайре: «Не было ни единого шанса, что не вызовем его. Это один из наших лучших центральных защитников»

заявил, что не мог не вызвать в сборную Англии.

«Не было ни единого шанса на то, что мы не вызовем его. Это один из наших лучших центральных защитников. Меня постоянно критикуют за непоследовательность, но здесь есть нюансы. На флангах у нас выше конкуренция».

О первом вызове в сборную

«Мы готовимся к чемпионату мира, и основная команда – это приоритет. Гехи провел очень стабильный сезон. Он очень впечатлил действиями с мячом и без него. В важнейших матчах он действовал очень спокойно.

Это победитель молодежного чемпионата мира. Мы вызвали Марка и Бена Уайта в этот раз, и это хорошая возможность для них», – сказал тренер сборной Англии.

Рэшфорд и Санчо не вызваны в сборную Англии. Магуайр, Кейн, Галлахер и Гехи – в составе