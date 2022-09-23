Замдиректора «Химок» по развитию стал доктор наук, член совета при комитете Госдумы по спорту Кыласов

Алексей Кыласов стал заместителем директора «Химок» по развитию.

«Впервые в состав руководства клуба вошел доктор наук — главный научный сотрудник Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии.

С 2009 года — эксперт ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, член экспертного совета при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

В разное время Алексей Валерьевич занимал высокие посты в международных и всероссийских спортивных федерациях: Федерации хоккея с мячом России, был председателем комитета олимпийского развития Международной федерации бенди, вице-президентом Всемирной федерации стронгменов, президентом общества Мировой этноспорт», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Сам Кыласов поделился ближайшими планами: «В разработке стратегии развития «Химок» мы уделим особое внимание инфраструктурным проектам, повышению инвестиционной и маркетинговой привлекательности клуба. Подвергнутся изменению программы лояльности в целях дефрагментации работы с разными категориями болельщиков».