«Роналдиньо слишком любил женщин и ледяное пиво, иначе бы играл до 60 с таким талантом. Побил бы при встрече». Галлиани о бразильце

охарактеризовал Роналдиньо.

«Я бы побил его при встрече. Его класс был безграничным.

Диньо, как и все бразильцы, был слишком увлечен вещами за пределами поля: он любил прекрасный пол и ледяное пиво, иначе бы он с его талантом играл до 60 лет. Чистый класс Роналдиньо неоспорим.

У нас также был – еще один очень хороший игрок, которому тоже нравилась хорошая жизнь», – сказал бывший вице-президент «Милана», работающий в «Монце».

выступал за с 2008 по 2011 год.