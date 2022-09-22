«Роналдиньо слишком любил женщин и ледяное пиво, иначе бы играл до 60 с таким талантом. Побил бы при встрече». Галлиани о бразильце

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Адриано Галлиани охарактеризовал Роналдиньо. 

«Я бы побил его при встрече. Его класс был безграничным. 

Диньо, как и все бразильцы, был слишком увлечен вещами за пределами поля: он любил прекрасный пол и ледяное пиво, иначе бы он с его талантом играл до 60 лет. Чистый класс Роналдиньо неоспорим. 

У нас также был Ривалдо – еще один очень хороший игрок, которому тоже нравилась хорошая жизнь», – сказал бывший вице-президент «Милана», работающий в «Монце». 

Роналдиньо выступал за «Милан» с 2008 по 2011 год. 

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