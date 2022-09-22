Бенфика – ПСЖ 05.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют квартета H, которые лидируют в группе со стопроцентным результатом. В Лиссабоне на поле стадиона «Эштадиу да Луш» сыграют «Бенфика» — ПСЖ. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ПСЖ за 1,71, обмен голами за 1,53, ТБ2,5 за 1,51.

Обе команды не проигрывают в десяти крайних играх, но в битве лидеров Португалии и Франции, преимущество на стороне команды Лиги 1. Ниже коэффициенты на игру от БК Leon.

Наш прогноз на матч «Бенфика» – ПСЖ поможет изучить главные статистические особенности, узнать результаты команд и сделать осмысленную ставку на игру.

«Бенфика»

Во втором туре Лиги чемпионов «Орлы» одержали волевую победу в гостевой игре с «Ювентусом». Хозяева открыли счет в матче на 4 минуте благодаря голу Аркадиуша Милика. Гости восстановили паритет еще до перерыва. На 43 минуте Жоау Мариу реализовал пенальти. Победный гол на счету Давида Нереса, который отметился голом на 55 минуте. «Бенфика» сыграла лучше в гостевой игре и одержала заслуженную победу. Статистические данные матча «Ювентус» — «Бенфика»:

xG 0,88:2,21;

удары 11:19;

удары в створ 3:7;

угловые 4:11;

атаки 123:114;

опасные атаки 41:67;

отборы 9:13.

В чемпионате Португалии «Бенфика» показала стопроцентный результат в семи стартовых тура. «Орлы» выиграли 7 игр с разницей голов 19:3. По надежности обороны команда лидер чемпионата, по активности атаки лучше только «Брагаа» с 23 мячами. Результаты «Бенфики» в матчах Примейры сезона 2022/2023.

В турнирной таблице Примейры лиссабонский клуб на первом месте с активом в 21 очков. Отрыв от идущей второй «Браги» составляет два очка. Преимущество перед «Порту» 5 очков.

Самые результативные игроки «Бенфики» в сезоне:

Гонсалу Рамуш — 8 голов и 3 голевые передачи;

Рафа Силва — 6 голов и 4 голевые передачи;

Жоау Мариу — 5 голов и 5 голевых передач;

Давид Нерес — 5 голов и 4 голевые передачи.

В лазарете команды защитники Лукас Вериссимо и Жоао Виктор. Травму получил игрок обороны Морато. Ориентировочно 21-летний футболист вернется в общую группу 3 октября.

ПСЖ

В рамках второго тура Лиги чемпионов ПСЖ в гостях одержал волевую победу в матче против «Маккаби» Хайфа. Хозяева открыли счет в матче благодаря голу Тьяронна Шери на 24 минуте. Еще до перерыва Лионель Месси сравнял счет, забив на 37 минуте. Во втором тайме голами отличились еще два представителя атакующей тройки ПСЖ. На 69 минуте забил Килиан Мбаппе с передачи Месси, на 88 отличился Неймар с передачи Марко Верратти. Хозяева поля оказали серьезное сопротивление гостям, но сказался высокий класс ПСЖ. Статистические показатели матча «Маккаби» — ПСЖ:

xG 0,93:1,30;

удары 12:16;

удары в створ 5:6;

атаки 89:105;

опасные атаки 36:54;

угловые 4:11;

отборы 26:10.

В последнем туре Лиги 1 ПСЖ одержал минимальную победу со счетом 1:0 в гостях с «Лионом». Матч стал четвертым подряд в турнире без пропущенных голов. Единственная потеря очков в чемпионате пришлась на домашний матч с «Монако». Команды сыграли 1:1. Результаты ПСЖ в чемпионате Франции 2022/2023.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ на первом месте с активом в 22 очка. У подопечных Кристофа Галтье 7 побед и 1 ничья. Разница голов 26:4. На три очка у ПСЖ преимущество над «Лорьяном» и на два балла больше, чем у «Марселя».

Самые результативные игроки ПСЖ в сезоне:

Неймар — 9 голов и 8 голевых передач;

Лионель Месси — 5 голов и 8 голевых передач;

Килиан Мбаппе — 10 голов;

Ашраф Хакими — 2 гола и 2 голевые передачи.

В лазарете столичного клуба три футболиста. Не сыграют защитники Преснель Кимпембе и Тимоте Пембеле. Также отсутствует полузащитник Ренату Саншеш.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 7 раз. У «Бенфики» 3 победы, у ПСЖ 3 победы и 1 ничья. В рамках Лиги чемпионов у клубов всего две встречи, обе завершились домашними победами через ТБ2,5.

В 6 из 7 матчей команды обменялись голами. На домашней арене «Бенфика» выиграли три официальные матча. Две победы 2:1 и одна 3:1.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСЖ

В результатах команд в Лиге чемпионов можно выделить два статистических тренда:

Победа «Бенфики» с форой +1,5 за 1,48 — португальцы выиграли 13 из 15 домашних матчей в турнире с этой форой, у ПСЖ нет побед в два гола в 6 из 7 гостевых игр в турнире;

ТБ2,5 за 1,51 — не менее 3 голов забивается в 10 из 13 матчей «Бенфики» в Лиге чемпионов дома и 8 из 10 гостевых матчей ПСЖ в турнире.

Обе команды стартовали в турнире с двух побед. «Бенфика» пробивалась в групповой этап через квалификацию, где по два раза обыграла «Мидтьюлланд» и «Динамо» Киев. ПСЖ не пропускает на домашней арене в 4 турах, но в Лиге чемпионов выступает не столь уверенно. «Бенфика» забивает не менее 2-х голов в шести играх Лиги чемпионов текущего сезона. Не менее 2-х голов и в трех официальных домашних встречах с ПСЖ. Ставка на матч: ТБ1 с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы «Леон».

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Где смотреть Бенфика – ПСЖ