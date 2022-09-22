Реал Мадрид — Шахтер 05.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

5 октября мадридский «Реал» на своем поле примет украинский «Шахтер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: Ф1 (2); ТБ 3; «Обе забьют — нет»

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«Реал»

Действующий победитель Лиги Чемпионов и чемпион Испании выдал один из лучших стартов в своей истории — в новом сезоне команда Карло Анчелотти стартовала с девяти побед в девяти встречах, при этом выиграв уже один трофей, — в августе мадридцы обыграли немецкий «Айнтрахт» в матче за Суперкубок Европы (2:0). Последний раз такое с мадридцами было в 1968 году, а до рекорда осталось одержать две победы.

Групповой этап Лиги Чемпионов «Реал» начал с гостевой победы над чемпионом Шотландии «Селтиком» со счетом 3:0. В целом дежурные три очка фаворита ознаменовались голом Эдена Азара — бельгиец не забивал в Лиге Чемпионов с 2020 года. Также этот гол стал двухсотым для футболиста в карьере.

Во втором туре испанцы также без особых проблем на своем поле одолели немецкий «Лейпциг» — 2:0. Для Карло Анчелотти эта победа стала сотой в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Больше — 102 победы — только у великого Алекса Фергюсона, но нет сомнений, что уже в этом групповом этапе итальянский специалист как минимум догонит экс-тренера «Манчестер Юнайтед».

В чемпионате Испании «Реал» тоже идет без потерь, набрав 18 очков в шести первых турах. В последней игре перед паузой на матчи сборных «сливочные» обыграли в мадридском дерби «Атлетико» (2:1) и сохранили свое преимущество над «Барселоной» в два очка.

Лучшим бомбардиром «Реала» на данный момент является Виниус Жуниор — на счету бразильца четыре гола в Ла Лиге и один в Лиге Чемпионов.

Всего на один мяч меньше в чемпионате забили еще три игрока — Родриго, Карим Бензема и Федерико Вальверде.Причем уругвайский полузащитник отметился результативными ударами в трех матчах подряд с «Лейпцигом», «Мальоркой» и «Атлетико».

«Шахтер»

Перед стартом группового этапа Лиги Чемпионов были большие сомнения будет ли «Шахтер» конкурентоспособен в играх турнира, ведь состав горняков покинули почти все легионеры, а также сменился главный тренер — на смену Роберто де Дзерби пришел хорватский специалист Игор Йовичевич.

В составе «Шахтера», в котором раньше было очень много бразильских футболистов, теперь всего четыре легионера — Лассина Траоре из Буркина-Фасо, нигериец Оларенваджу Кайоде, хорват Невен Джурасек и бразилец Лукас Тейлор. Остальные футболисты «Шахтера» представляют Украину.

Тем не менее «Шахтер» удачно начал Лигу Чемпионов, разгромив в гостях «Лейпциг» — 4:1. Это поражение немецкого клуба послужило поводом для увольнения экс-главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Во втором матче «Шахтер» принимал на стадионе польской «Легии» «Селтик» и разошелся с шотландцами миром — 1:1.

Настоящим открытием этого розыгрыша стал 21-летний нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик. Он забивал в каждом из матчей, а также отметился двумя голевыми передачами. Вингер уже заинтересовал «Ньюкасл», «Севилью» и Байер», а руководство «Шахтера» хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов евро.

В чемпионате Украины, который начался в конце августа, «Шахтер» после четырех туров с десятью очками делит первое место с «Колосом». Единственная потеря очков у команды Йовичевича случилась в первом туре, когда она не смогла обыграть «Металлист 1925» (0:0).

«Реал» — «Шахтер»: история личных встреч

Две команды попадают в одну группу Лиги Чемпионов третий год подряд. В 2020 году, когда Реал» из реконструкции «Сантьяго Бернабеу» принимал соперников на стадионе «Альфредо ди Стефано», украинской команде удалось сотворить сенсацию и выиграть в гостях со счетом 3:2. При этом гости еще в первом тайме вели 3:0, а после перерыва едва не позволили хозяевам отыграться.

В ответном матче «Шахтер» снова одержал победу 2:0, но этого не помогло горнякам выйти из группы — в плей-офф они пропустили «Боруссию» из Менхенгладбаха.

В следующем розыгрыше Лиги Чемпионов «Реал» уже не позволил вольностей «Шахтеру» и выиграл оба матча в группе (5:0 в гостях и 2:1 дома).

Прогноз на матч «Реал» — «Шахтер»

«Реал» наверняка продолжит свою победную серию, в чем уверены и букмекеры — в «Лиге Ставок» на победу хозяев дается коэффициент 1,21. Весьма вероятно, победа будет уверенной, поэтому можно поставить на «Реал» с форой 2 за 1,81.

Также можно поставить на ТБ 3 за 1,55. «Реал» еще не пропускал в этой Лиге Чемпионов и наверняка снова сохранит свои ворота в неприкосновенности — на «Обе забьют — нет» можно поставить с котировкой 1,79.

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