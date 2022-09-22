Грилиш о трансфере в «Ман Сити» за 100 млн фунтов: «Знал, что меня засмеют, если я не начну, как Холанд»

высказался о критике, которую получает после перехода в «Манчестер Сити».

«Если бы меня критиковали папа или мама, то я бы слушал внимательнее. Но иногда это просто пишут какие-то люди, они издеваются надо мной в твиттере или инстаграме. Такие случаи меня совершенно не волнуют.

Думаю, это входит в комплект, когда ты играешь за сборную и выступаешь в английском топ-клубе. Не думаю, что только я сталкиваюсь с этим – таких случаев много. Мы должны просто учиться справляться с этим. Конечно, мне потребовалось время, чтобы привыкнуть.

Когда я перешел в , и все узнали о сумме трансфера [100 млн фунтов], я знал, что меня засмеют, если я не начну, как . Кажется, только в этом случае меня бы не критиковали!

Конечно, я не буду сидеть здесь и говорить, что на меня ничто не влияет, потому что иногда это задевает. Но я 27-летний парень, и я должен учиться справляться с этим», – сказал полузащитник.